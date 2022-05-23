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Van'da gençler "univivor" etkinliğinde yarıştı

23.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gençler "univivor" etkinliğinde yarıştı

Van'da düzenlenen "univivor" etkinliğinde gençler oluşturulan parkurlarla kıyasıya mücadele etti.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından gençlerin spor faaliyetleriyle sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla "univivor" etkinliği düzenlendi.

Üniversite sahilinde yapılan etkinlikte 16 yaş ve üzeri dörder kişilik gruplardan oluşan gençler, "survivor" benzeri parkurlarda birinci olmak için yarıştı.

46 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinci olan "Cennet Takımı" 6 bin, "Nurse Star Takımı" 3 bin ve "KingPower Takımı" da 1500 lira ödülün sahibi oldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de etkinliği izledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şevli, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, "Üç gün süren etkinlik sonunda kazanan öğrenciler büyük ödülün sahibi oldu. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kaymakam Aydın da organizasyona destek veren ve katılanlara teşekkür etti.

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