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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

08.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1-7 Kasım'da il genelinde 5 operasyon gerçekleştiren ekipler, biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​ Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 lira ceza verildi.

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