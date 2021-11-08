Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
1-7 Kasım'da il genelinde 5 operasyon gerçekleştiren ekipler, biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 lira ceza verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz