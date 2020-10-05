YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Van’da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

VAN HABERLERİ  | 05.10.2020 18:37 | Son Güncelleme

Van’da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklanırken, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise mülki idare amirinin iznine bağlandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 6 Ekim 2020 tarihinden geçerli 20 Ekim 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un 17.

Van’da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklanırken, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise mülki idare amirinin iznine bağlandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 6 Ekim 2020 tarihinden geçerli 20 Ekim 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır” denildi.
Açıklamada, “İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise yukarıda açıklandığı üzere korona virüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temini, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Van Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:00
İkindi
15:16
Akşam
17:51
Yatsı
19:07

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.