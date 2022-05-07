Van'da Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Güzeldere Geçidi taşıt trafiğine kapatıldı.
Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır." denildi.
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