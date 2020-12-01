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Van’da ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlanması başladı

VAN HABERLERİ  | 01.12.2020 22:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tedbir kararıyla saat 21.00’dan itibaren Van’da ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tedbir kararıyla saat 21.00’dan itibaren Van’da ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları duyurmuştu. Bu kararlar arasında sokağa çıkma yasağının genişletilmesi de yer aldı. Buna göre tüm hafta sonu boyunca kısıtlama devam edecek ve ilk kez uygulamaya konulan hafta içi belirli saatler aralığında da dışarı çıkılamayacak. Bu çerçevede korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan hafta içi kısıtlama süreci bu akşam 21.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri bir saat öncesinde kepenklerini indirirken, yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Valilik kararıyla kentin en işlek noktalarında kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

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