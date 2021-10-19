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Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

19.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'ın Başkale ilçesinde İspiriz Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 600 metre yüksekliğindeki İspiriz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Yağışla dağın zirvesi beyaza büründü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

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