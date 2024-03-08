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Van’da kar yağışı: 78 yol ulaşıma kapandı

İHA İHA
08.03.2024 10:08
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Van’da mart ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 78 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Son günlerde hava sıcaklığının düştüğü Van’da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yüksek kesimleri ve şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 1, Başkale’de 12, Çatak’ta 21, Erciş’te 1 ve Gürpınar’da 43 olmak üzere 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma tekrar açılması için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan, mart ayında etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı vatandaşları şaşırtmadı. Eskiden beri mart ayının dert ayı olduğunu belirten vatandaşlar, her şeye rağmen kar yağışının bölge için önemli olduğuna vurgu yaptılar. Sabah gözlerini kar yağışı ile açtığını ifade eden Çiğdem Akkuş isimli vatandaş, “Aslında ben kışı çile olarak görmüyorum. Bu küresel ısınma nedeniyle Van Gölü’nün çekildiğini görünce kar yağışına şükrediyorum. Van soğuk bir şehir ve kışımız da uzun sürüyor ama olsun yine de iyidir. Mart yine martlığını yaptı, bizi şaşırtmadı” dedi.

Van’da mart ayında yağan kar yağışının kendilerini hiç şaşırtmadığına vurgu yapan Harun Gökçek isimli vatandaş ise “Van her zaman olduğu gibi mart ayında kazma kürek yaktırıyor bize. Havalar bir iki gün sıcak gidiyor, sonra genelde böyle gidiyor. Alışık olduğumuz bir durum. Böyle gördüğüm için mutluyum. Çünkü bu sene kışın böyle bir havayla hiç karşılaşmadık. Mart ayında bile olsa böyle bir havayı görmek bizim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Yağiz eczanesi
Tusba
Sibel eczanesi
Ipekyolu
Emek eczanesi
Ozalp
Çiçek eczanesi
Ercis
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