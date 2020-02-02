YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da karla mücadele çalışmaları hız kazandı

Van’da karla mücadele çalışmaları hız kazandı

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mahallelerde başlattıkları kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mahallelerde başlattıkları kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, ara arterlerde yoğun bir çalışma sarf ediyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar yolları temizleyerek en kısa sürede bitirmek için adeta canla başla çalışan ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan tüm yerleşim biriminde farklı ekipler halinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra park ve sanayi sitesi yerleşkesinde de çalışmalarını sürdürüyor.

“Personel karla mücadelede 7/24 esaslı çalışıyor”
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm kırsal ve merkezi mahallelerin yanı sıra ilçe sınırlarında yer alan Küçük Sanayi Sitesinde yoğun olarak kar temizleme faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Kar yağışı sonrası hiçbir yolun kapalı olmadığını ifade eden Başkan Akman, belediye personelinin 7/24 esasına göre çalıştığını kaydetti.
Uzun bir süredir Van’da yoğun bir kar yağmadığını dile getiren Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş ise kar yağışı sonra sanayi sitesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren Tuşba Belediyesini tebrik etti.
Van’da 2015 yılından bu yana ilk kez böyle yoğun bir kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren kar temizliğini aralıksız sürdüren belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

Van Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:25
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erciş’te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

Erciş’te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Deprem sonrası oluşan fay kırığı korkuttu

Deprem sonrası oluşan fay kırığı korkuttu

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.