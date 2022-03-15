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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve patlayıcıda kullanılan malzeme ele geçirildi

15.03.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve patlayıcıda kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve patlayıcıda kullanılan malzeme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda G3 piyade tüfeği, G3 piyade tüfeğine ait 2 şarjör, 4 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 4 piknik tüpü, 50 metre kablo ve 10 metre bakır tel ele geçirildi.

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