YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarı

Van’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarı

06.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da yaz aylarının başlamasıyla birlikte özellikle kavak ağaçlarından yayılan polenler, alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşları tehdit ediyor.

Van’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarı

Van’da kavak ağaçlarının fazla olması nedeniyle kent merkezine adeta polen yağıyor. Genelde kavak ağaçlarından olmak üzere rüzgarlı havada yayılan polenler hayatı olumsuz yönde etkilerken, alerjik hastalığı olan vatandaşlar ise dışarı çıkamıyor. Uzmanlar polenlerin yoğunluğunu artırdığı bu dönemlerde özellikle saman nezlesi, göz nezlesi ve astımı olan hastaların uzun süre dışarıya çıkmamasını öneriyor. Uzmanlar, dışarı çıkma durumunda eve gelindiğinde ise duş alma ve dışarıda giyilen giysilerin değiştirilmesi önerisinde bulunuyor.

GÖZ VE BURUN NEZLESİ OLAN DİKKAT ETSİN”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevzat Esen, polen alerjisinin bütün dünyada yaygın görülen mevsimsel bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Uzman Dr. Esen, "Mevsimlerle değişkenlik gösteren çayır otları, yabancı ağaçlar, otların döllenme mevsimlerinde ortaya çıkmasıyla duyarlı kişilerde alerjiye sebep oluyor. Özellikle hastalarda göz ve burun nezlesi olarak ortaya çıkmaktadır. Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık, burunda ise tıkanıklık ve kaşıntı olarak ortaya çıkmaktadır. Astım olarak da kendini özellikle öksürük, balgam, nefes darlığı gibi semptomlarla ortaya çıkabilmektedir. Duyarlı olduğu tespit edilen hastalar, özellikle bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de bu aylarda dışarı çıkarken, çimenlere otururken veya bu zamanlarda özellikle seyahatler minimalize edilmelidir” dedi.

“RÜZGARLI HAVADA DIŞARIDA AZ ZAMAN GEÇİRMELİLER”

Polenden korunma yollarından bahseden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diğer taraftan dışarıda olabildiğince az zaman geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hastalara mevcut tedaviler uygulanmaktadır. Yalnız bu hastalığın ana tedavisi maddeye olabildiğince az maruz kalmaktır. Hastalarımıza tavsiyemiz; özellikle dışarıdan gelirken evlerinde duş almaları, kıyafetlerini dolaba saklamalarını öneriyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşyol Millet Bahçesi yolu asfaltlandıBeşyol Millet Bahçesi yolu asfaltlandı
YÖK, "engelsiz üniversiteler"e ödül verdiYÖK, "engelsiz üniversiteler"e ödül verdi
Bahçelievler'de kundaklanan 2 otomobil kullanılamaz hale geldiBahçelievler'de kundaklanan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
02:48
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:04
Akşam
19:34
Yatsı
21:15

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Selçuk eczanesi
Catak
Zeynep öner eczanesi
Edremit
Onur eczanesi
Caldiran
Doruk kartal eczanesi
Tusba
Derman eczanesi
Ercis
Elbak eczanesi
Baskale
Mehmet eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.