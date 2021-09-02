Van'da resmi araç görünümü verilen kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi

Van'da yol kontrolü sırasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında resmi araç görünümü verilen kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada, kamyonetin kasasına gizlenmiş 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz