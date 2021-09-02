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Van'da resmi araç görünümü verilen kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi

02.09.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da resmi araç görünümü verilen kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi

Van'da yol kontrolü sırasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında resmi araç görünümü verilen kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada, kamyonetin kasasına gizlenmiş 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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