Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Erciş ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

Erciş ilçesinde de "tefecilik" operasyonları kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 2 ev ve 2 iş yerinde yaptıkları aramada, av tüfeği, 63 dolu senet, 9 boş senet ve ajanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

