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Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

23.06.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 260 fişek ve 9 şarjör ele geçirdi.

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