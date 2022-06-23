Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 260 fişek ve 9 şarjör ele geçirdi.



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