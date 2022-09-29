YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi

Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi

29.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi

Van'da jandarmanın çalışmasıyla yılbaşından bu yana suç içerikli paylaşımların olduğu 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespiti ile erişiminin engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yurt dışında yayın yapan 1038'i müstehcen içerikli, 1147'si yasa dışı bahis ve 50'si uyuşturucu kullanmayı alenen özendiren paylaşımların olduğu 3 bin 478 internet sitesi tespit edildi.

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu" gereğince 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldıVan YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ettiGalatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştuEminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
05:53
Öğle
12:02
İkindi
15:23
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Van Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Araştırma Eczanesi
Tusba
Çelebi Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.