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Van'da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

27.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Van'da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcıyla tuzaklanmış 2 tüp, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar mermi ele geçirildi.

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