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Van’da TOGG heyecanı: Şarj istasyonları kuruldu

15.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez ilçelerinde birçok tesiste kurulumu tamamlanan yerli ve milli otomobil TOGG’un şarj ünitesi hizmet vermek için gün sayıyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) marka araçlar için üretilen Trugo Elektrikli Şarj Üniteleri, Van’ın İpek Yolu ve Hacıbekir caddelerindeki yerlerini aldı. Yüksek performanslı şarj ünitelerinin kurulumu tamamlanırken TOGG’un kentte kullanılmaya başlamasıyla birlikte üniteler de hizmet vermeye başlayacak.

"ARACIMIZI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

İHA muhabirine konuşan İstasyon Müdürü Zeki İleri, başarılı bir elektrikli otomobil deneyimi sunulabilmesi için en önemli detaylardan birinin yaygın bir şarj istasyonu ağı olduğunu belirtti. Şu ana kadar TOGG markalı araçların istasyona gelmediğini ifade eden İleri, “Bizler Shell olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye’mizin aracı da gelirse bize düşen görevi yapmaya hazırız. Ülkemizde TOGG gibi elektrikli araçların üretilmesinden gayet memnunuz. Aracımızı burada dört gözle bekliyoruz. Hatta kendimiz de sipariş verdik, sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Dünyada da elektrikli araçlar bir yönelim var. Bizler de bu yüzden tedbirimizi aldık” dedi.

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