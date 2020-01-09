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  4. Van’da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

Van’da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde final sınavlarından dolayı yaşanan öğrenci yoğunluğu, belediyeyi harekete geçirdi.

Van’da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde final sınavlarından dolayı yaşanan öğrenci yoğunluğu, belediyeyi harekete geçirdi. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla belediyeye ait otobüsler, sınav maratonu süresince öğrencileri ücretsiz olarak taşıyacak. Sınava gidecek olan öğrenciler, öğrenci kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz olarak yolculuk yapabilecek. Ayrıca sınav süresince İskele Caddesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünden de kampüse 10 dakikada bir ek otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi.

Van’da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

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