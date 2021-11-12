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Van'da yaylada 15 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayacak çalışma tamamlandı

12.11.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel: - "Bölgede hayvancılığı daha da arttırmamız lazım. Çünkü bölgede hayvancılık ciddi geçim kaynağı. Biz de bu geçim kaynağına ciddi anlamda katkı sunmak istiyoruz"

Van'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki yaylada tamamladığı sondaj çalışmasıyla 15 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca geçen yıl ilçenin Büklümdere Mahallesi'nde başlatılan hayvan içme suyu sondaj çalışması tamamlandı.

Yaylada 180 metre derinlikte çıkarılan su için alana güneş enerjisi panelleri ve 10 tonluk çelik depo kuran ekipler, hayvanlar için 70 metre uzunluğunda sıvat yaptı.

Yaylayı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, çalışmayla 15 bin hayvanın yaz aylarında su ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çelikel, şunları kaydetti:

"Buradaki yatırımımız 400 bin liraya mal oldu. Geçmiş yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübeyle, en büyük sıkıntının yapılan sondajlarda elektriğin maliyetiydi. Bunu da güneş enerji sistemiyle aşmış olduk. Burada yapılan projede sıvatlarda kalan suyu sadece hayvanlarımıza değil, sıvatların yakınına yaptığımız mesire alanlarıyla da ağaçlandırmaya vesile olacağız. Hayvanlarımız da burada ağaçların gölgesinden istifade edecektir. Bölgede hayvancılığı daha da arttırmamız lazım. Çünkü bölgede hayvancılık ciddi geçim kaynağı. Biz de bu geçim kaynağına ciddi anlamda katkı sunmak istiyoruz."

Mahalle Muhtarı Cihan Deli de projenin hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Daha önce hayvan içme suyu ihtiyacımızı zor şartlar altında karşılıyorduk. Arazilerimiz, hayvanlarımız susuz kalıyordu. Şu an mutluyuz. Allah herkesten razı olsun." dedi.

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