YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı

Van’daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı

VAN HABERLERİ  | 10.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsis edilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentiler yıktırıldı.Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kamu kurumlarına ait alanlardaki kaçak yapılaşmamaya müsaade etmiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsis edilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentiler yıktırıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kamu kurumlarına ait alanlardaki kaçak yapılaşmamaya müsaade etmiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsisi gerçekleştirilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentilerde yıkım çalışması yapıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başlandı. Zabıta ekipleri tarafından tahliyesi yapılan barakalar, daha sonra iş makineleri ile tek tek yıktırıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla eklentiler yıktırılarak enkazları kaldırıldı.
Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kamu kurumlarına ait arazilerdeki yasa dışı yapılaşma ve değnekçilik olarak ifade edilen bu alanların işletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu alanlardaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Tekel binasına ait olan arazinin Van Valiliğine tahsis edildiğini hatırlatan Sevinç, “Daha önce buradaki vatandaşlarımızı uyararak gerekli tebligatları yapmıştık. Buradaki eklentilerin tahliyesi noktasında süre tanımıştık. Sürenin tamamlanması ile birlikte bugün sabah saatlerinde de ekiplerimiz yıkım çalışmalarına başladı. İlimizde bundan sonra da kamuya ait arazilerde yapılan işgallere ve değnekçilik faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Van Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:22
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Van Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Erciş’te odunluk yangını

Erciş’te odunluk yangını

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.