Van’dan Katar’a hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 2019 yılında 30 sene aradan sonra toplam 32 bin 425 baş koyun gönderilirken, pandemi sürecinden sonra da bin 250 baş kesimlik erkek toklu ihraç edildi.

Saray ve Özalp ilçelerinde bulunan işletmelerde yetiştirildikten sonra Katar’a gönderilen akkaraman ve melezi ırklarından bin 250 baş erkek toklu, Saray ve Özalp ilçelerinden Ankara Esenboğa Havalimanına nakledildikten sonra Katar’a uçakla gönderildiği belirtildi. Katar Doha’ya yapılan ihracat sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van’ın koyun varlığında ülkemizde birinci olduğunu söyledi. Van’ın hayvancılık potansiyelinin daha fazla olduğunu belirten Görentaş, yeni pazarlara açılmanın ülkemiz ve Van ekonomisi için ciddi bir katkı ve istihdam oluşturacağını kaydetti. İl Müdürü Görentaş, bu ihracatın başlangıç olduğunu ve yaklaşık 3 bin toklunun daha Katar’a gönderileceğini vurgulayarak, yurtdışı pazarlara ulaştıkça kentteki koyunculuğun daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Görentaş, bu ihracatın hayırlı olması temennisinde de bulundu.

