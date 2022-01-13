Van'ın Özalp ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.



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