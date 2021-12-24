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Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

24.12.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."

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