Van'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."



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