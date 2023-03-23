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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

23.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, parti yöneticilerine tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, evlatlarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Devletin her zaman desteğini hissettiklerini dile getiren Sancar, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Kürtçe konuşan Kenan Adıyaman ise PKK tarafından 9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını belirtti.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini ifade eden Adıyaman, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum gel, devletine teslim ol. Bizim acımız çok ağır. İstiyoruz ki çocuklarımız gelsinler. Onlar gelirse içimiz ferahlar." dedi.

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