YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

21.12.2023 14:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma Sancar'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşma hayaliyle yaşadığını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Siyaset yapmak için toplanmıyoruz. Evlatlarımız için buradayız. Yaz kış, yağmur çamur demeden haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Ya zafer ya ölüm' diyerek yola çıktık. Kızım, beni görüyor, duyuyorsan gel teslim ol. Hasretle seni bekliyorum. Biz güçlü anneleriz. Yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz. Evlatlarımıza kavuşana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Anne Fatma Tekyurt ise kızının 2015'te PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti.

HDP ve PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini anlatan Tekyurt, "Kızım HDP'nin aracılığıyla dağa kaçırıldı. Yaklaşık 8 yıldır evladıma kavuşmaya çalışıyorum. Kızımın gelmesini, devlete sığınmasını istiyorum. Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıMaltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyorZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandıKayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Aralık Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:09
İkindi
14:35
Akşam
16:55
Yatsı
18:18

Van Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Perşembe

Nefes eczanesi
Ipekyolu
Selçuk eczanesi
Catak
Ölmez eczanesi
Tusba
Umut eczanesi
Muradiye
Peker eczanesi
Ipekyolu
Derman eczanesi
Ercis
Elbak eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.