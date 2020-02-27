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Vanlı atletler Osmaniye’den Türkiye ikinciliği ile döndüler

VAN HABERLERİ  | 27.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve Osmaniye’de yapılan Okullararası Türkiye Kros Şampiyonasına Erciş YİBO adına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm alt yapı sporcuları Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği kupasının sahibi oldular.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye’de düzenlenen Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasına Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu adına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm alt yapı sporcuları 23 takım ve 207 sporcu arasında en yakın rakiplerine 44 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde ilimize takım halinde Türkiye ikinciliği kupası ile döndüler.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve Osmaniye’de yapılan Okullararası Türkiye Kros Şampiyonasına Erciş YİBO adına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm alt yapı sporcuları Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği kupasının sahibi oldular.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye’de düzenlenen Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasına Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu adına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm alt yapı sporcuları 23 takım ve 207 sporcu arasında en yakın rakiplerine 44 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde ilimize takım halinde Türkiye ikinciliği kupası ile döndüler. Vanlı sporcular, atletizm branşında da başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Birçok başarı kazanmış Vanlı atletler, bu kez de Osmaniye’de rüzgar gibi eserek kendilerinden sıkça bahsettirdiler. Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen Okullararası Kros Yarışmasında Van il birincisi olan Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu il bazında kazandıkları dereceleri ile Osmaniye’de yapılan Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.
Osmaniye’de yapılan Okullar arası Kros Türkiye müsabakalarını değerlendiren Erciş YİBO Beden Eğitimi Öğretmeni Muğdat Öztürk, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. En yakın rakiplerine 44 puan fark attıklarını vurgulayan Öztürk, "Bu derece ile Türkiye finallerine de katılacağız inşallah. Okulumuz son 4 yıldır azimli, disiplinli ve düzenli çalışmaların meyvesi olarak Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasında ikincilik kupasını hiç kimseye kaptırmayarak yolumuza devam ediyoruz. Sporcularımızın bu yarış sonrası kendilerine olan güveni oldukça arttı. Türkiye finalinde ise iyi bir derece ile Van’a döneceğimize sonuna kadar inanıyoruz. İlimiz adına bu zorlu ve çekişmeli yarışmalara katılarak ter döken ve yarışan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu yarışmalara katılmamızda emeği geçen başta; Erciş Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu’na, Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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