VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Lokomotiv Stadı'nda oynanan 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Atletico'nun golü 18. dakikada Jose Gimenez'den geldi. Lokomotiv'in sayısını ise 25. dakikada penaltıdan Miranchuk kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 puana yükselen Atletico Madrid 2. sırada, 2 puanlı Lokomotiv Moskova ise 3. sırada yer aldı.
Maça damga vuran isim ise Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Luiz Suarez oldu.Uruguaylı yıldız, 24. dakikada VAR incelemesine giden hakem Benoit Bastien'in arkasından gizlice pozisyonu izledi. Fransız hakeme yakalanan 33 yaşındaki santrfor, sarı kart ile cezalandırıldı.
VAR incelemesi esnasında monitörü izleyen Suarez'in hakeme yakalanması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'a gelmek için hazır
Galatasaray'da Diagne şoku yaşanıyor
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum