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VAR uyardı, kararını değiştirmedi! Asen Albayrak'tan tartışılan karar

Kayserispor-Batman Petrol Spor karşılaşmasında hakem Asen Albayrak’ın penaltı kararı tartışma yarattı. VAR’dan gelen uyarıya rağmen kararında ısrar eden Albayrak, mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Pozisyon, hakem yönetimine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

VAR uyardı, kararını değiştirmedi! Asen Albayrak'tan tartışılan karar
Cevdet Berker İşleyen

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrol Spor arasında oynanan karşılaşmada hakem Asen Albayrak’ın penaltı kararı tartışmalara neden oldu. VAR’dan gelen uyarıya rağmen kararını değiştirmeyen kadın hakem, maçın gündemine oturdu.

VAR UYARISINA RAĞMEN KARARINDAN DÖNMEDİ

VAR uyardı, kararını değiştirmedi! Asen Albayrak tan tartışılan karar 1

Kayserispor ile Batman Petrol Spor’un karşı karşıya geldiği mücadelede hakem Asen Albayrak’ın penaltı kararı tepki çekti. VAR sisteminden gelen uyarıya rağmen penaltı kararında ısrar eden Albayrak’ın yönetimi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KARAR TARTIŞMALARA YOL AÇTI

VAR uyardı, kararını değiştirmedi! Asen Albayrak tan tartışılan karar 2

VAR müdahalesine rağmen kararını koruyan Asen Albayrak’ın bu tutumu, karşılaşmada tartışmaların odağına yerleşti. Söz konusu pozisyon ve hakemin kararı, maçın ardından gündeme gelen konular arasında yer aldı.

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Hakem Kayserispor Batman Petrolspor VAR son dakika
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