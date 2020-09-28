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Varsak-Masa Dağı arasında açılan yol Antalya Bulvarına bağlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak ile Masa Dağı arasında açtıkları yolla, Kepez’in iki yakasını birleştirerek, ilçenin doğu mahallelerini Antalya Bulvarına bağladıklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak ile Masa Dağı arasında açtıkları yolla, Kepez’in iki yakasını birleştirerek, ilçenin doğu mahallelerini Antalya Bulvarına bağladıklarını söyledi. Tütüncü, "Varsak, Altınova ve Yeşilırmak Caddesi’nin doğu kısmındaki mahallelerimizde oturan vatandaşlarımız, İzmir, Afyon, Burdur, Ankara ve İstanbul yönüne ulaşımı sağlayan karayoluna, şehir içi trafiğini kullanmadan açtığımız Masa Dağı yolundan ulaşabilecekler" dedi.
Hakan Tütüncü, ilçenin iki yakasını bir araya getiren ve Varsak- Masa Dağı yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi kısmında devam eden yapım çalışmalarını inceledi. Yolun yapımı hakkında bilgi alan Tütüncü, ilçenin batısındaki Göçerler Mahallesi’nde yapımını başlattıkları 20 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğundaki yolu, doğudaki Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bağladıklarını söyledi.
Tütüncü, ilçenin doğu mahallelerini Antalya Bulvarı’na bağlayan yolun Fevzi Çakmak Mahallesi kısmının yapımında zorlu coğrafi şartlarla mücadele ettiklerini belirterek, “Ekskavatör iş makineleriyle sert kayalar peynir kalıbı gibi keserek yolu, Masa Dağı’ndan aşağıya indirdik. Yolun, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bağlanmasının önündeki vadi engelini de hafriyatla aştık. Yol seviyesine getirebilmek için vadi tabanına şuana kadar 6 bin 520 kamyon hafriyat döktük. Böylelikle vadi tabanını yol seviyesine getirdik. Vadi engelinin aşılmasıyla da Varsak-Masa Dağı yolunu, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde açtığımız kısmıyla birleştirdik. Yolun vadi kısmında 5 bin kamyon daha hafriyat kullanacağız”
Hakan Tütüncü, Varsak-Masa Dağı yolunun Antalya’ya faydasıyla ilgili de şunları söyledi:
“Artık Varsak, Altınova ve Yeşilırmak Caddesi’nin doğu kısmındaki mahallelerimizde oturan vatandaşlarımız, İzmir, Afyon, Burdur, Ankara ve İstanbul yönüne ulaşımı sağlayan karayoluna, şehir içi trafiğini kullanmadan hızlı bir biçimde açtığımız Masa Dağı yolundan ulaşabilecekler. Varsak-Masa Dağı yolu, şehir içi trafiğini rahatlatırken, hemşerilerimizin trafikte geçirdikleri süreyi de azaltacak. Böylelikle yol, akaryakıt tasarrufu sağlarken, araç motorlarının daha az çalışacak olması da egzoz emisyonunu azaltacak. Bunun da çevreye olumlu bir katkısı olacak. Her yeni yol zamandan ve akaryakıttan tasarruf, azalan egzoz emisyonu ile çevreye katkı, trafik sıkışıklığına çözüm demek. Şehre kattığı değerse izahı gerektirmeyecek kadar açık. Kepez’in iki yakasının bir araya getiren bu yolu, dile kolay 10 bin kamyondan daha fazla hafriyat kullanarak açtık. Varsak-Masa Dağı yolu, Antalya’ya hayırlı olsun"

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