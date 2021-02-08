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VASKİ, Erciş’in içme suyu projesini tamamladı

08.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından 20 Milyon Euro’ya inşa edilen Erciş Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete başladı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından 20 Milyon Euro’ya inşa edilen Erciş Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete başladı. 30 yıl boyunca Erciş’in su ihtiyacını karşılayacak olan proje ile ilçeye de 226 kilometre şebeke ve isale hattı çekildi.
Van Büyükşehir Belediyesi kente değer katan büyük projelerini bir bir hizmete sokuyor. Bu kapsamda VASKİ, Erciş ilçesinin içme suyu altyapısında yaşanan problemini bitiren bir projeyi daha tamamladı. İPA destekli 20 Milyon Euro’ya mal olan ve yüzde 77’si hibe olan proje sayesinde 30 yıl boyunca 240 bin nüfusun su ihtiyacı karşılanabilecek. Proje kapsamında inşa edilen ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’ Türkiye’nin sayılı tesisleri arasında yer aldı. İlçede ayrıca yaklaşık 8 bin haneye yeni su sayacı takıldı. 5 bin 558 konutun evsel bağlantısı ise yeniden döşenirken, 5 bin, 2 bin 500 ve bin m3 kapasiteli 6 adet yeni su deposu inşa edildi. Yapılan tesis ile Erciş’in içme suyu problemini bitirdiklerini belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje olduğunu söyledi. Kaplan, “Projemizin 2014 yılında başlamış, 2018 yılında geçici kabulünün yapıldığı fakat yüklenici firmadan doğan sıkıntılar ve önceki siyasi idareden kaynaklı problemlerden dolayı eksikleri bir türlü tamamlanamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emirleri doğrultusunda tesisin VASKİ’ye devriyle, biz tamamlama çalışmalarımıza hız vererek projeyi başlattık. 2019 yılında çalışmalara başlayıp 2020 yılında tamamlayarak hizmete sunduk. Bu tesis ayrıca Erciş’in alt yapısının da değişim projesiydi. Erciş’in çok karmaşık ve bir türlü faaliyete geçirilemeyen alt yapısı vardı. Bu tesisimizin bitmesiyle yeni alt yapı da devreye girdi. Tesisimiz şuan hazır ve tam anlamıyla kullanımda” dedi.

Tesisin bir örneğinin Konya da bir örneğinin de Trabzon’da olduğunu belirten Kaplan, projenin nihayetine erdirilmesinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katkısının yüksek olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Tesisimiz Doğu Anadolu bölgesinde tek olma özelliği taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzden de bu çalışmadan ötürü teşekkür aldık. Tesisimiz 240 bin nüfus projeksiyonu ile ilçe merkezi için tasarlandı. 30 yıllık nüfus artışı gözetilerek, modüler bir şekilde projelendirildi. Işıklı kaynağından gelen suyu burada arıtıp, klorlayıp, Erciş merkezimizi besleyen depolarımıza veriyoruz. Tesisimiz yaklaşık 20 Milyon Euro’ya mal oldu. Erciş’in alt yapısını da değiştiren bir tesis. Bunun yüzde 77’si Avrupa Birliği fonlarından, geriye kalanı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile VASKİ kaynaklarından karşılandı. Erciş ilçemiz su olarak bir problemin yaşanmadığı fakat yıllardır alt yapı problemi çeken bir yerdi. Bu tesisimizin devreye girmesiyle bu sorunda ortadan kalktı. Vatandaşlarımızdan da bu yönde çok olumlu tepkiler aldık.’’
Yapımı tamamlanan Işıklı tesisinin dışında yine Erciş ilçesini besleyen Morgedik İçme Suyu tesisinin de olduğunu ve tesisin Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapılarak VASKİ idaresine devredildiğini anlatan Kaplan, yakın dönemde onun da kırsal mahalle bağlantılarını ve eksikliklerini tamamlayıp açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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