YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ’den ‘minimum evde yok’ tarifesi dönemi

VASKİ’den ‘minimum evde yok’ tarifesi dönemi

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bir takım yeni önlemler alındı.Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile etkin mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili VASKİ tarafından yeni bir duyuru yapıldı.

VASKİ’den ‘minimum evde yok’ tarifesi dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bir takım yeni önlemler alındı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile etkin mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili VASKİ tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, su sayaçları evin içinde bulunan abonelere ‘minimum evde yok’ tarifesi uygulanacağı belirtilirken, korona virüs nedeniyle kapalı olan iş yerlerine ise haziran ayına kadar fatura kesilmeyeceği bildirildi.
Ayrıca çalışma kapsamında sayaçları bodrum kat ve kazan dairelerinde toplu halde bulunan abonelerin, sayaç okuma işlemleri ise endeks okuma personeli tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kesilerek, sayaçların üzerine tarife bırakılacağı belirtildi. Bu tedbirler kapsamında daha önce ocak ayında yapılan tarife zammı haziran ayına erteleyerek, halen Türkiye’deki en ucuz su tarifesine sahip olduğumuz belirtildi.
Duyuruda, ayrıca sayaç okuma personelinin sosyal mesafeyi koruma ve teması önlemek için hiçbir şekilde evlere girmeyeceği ifade edilirken, iş sağlığı tedbirlerine azami derecede özen gösterileceği de vurgulandı.
Salgın sonrası yayınlanan Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlık genelgeleri kapsamında VASKİ, süreçte herhangi bir icra işlemi yapmazken, kent genelinde her abonenin suyunun açık kalmasını sağlıyor. Yine borcunu ödemekte zorlanan dar gelirli vatandaşlara ise uygun ödeme kolaylığı sağlanırken, minimum fatura tahakkuk edileceği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Van Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.