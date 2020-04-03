VASKİ’den ‘minimum evde yok’ tarifesi dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bir takım yeni önlemler alındı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile etkin mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili VASKİ tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, su sayaçları evin içinde bulunan abonelere ‘minimum evde yok’ tarifesi uygulanacağı belirtilirken, korona virüs nedeniyle kapalı olan iş yerlerine ise haziran ayına kadar fatura kesilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca çalışma kapsamında sayaçları bodrum kat ve kazan dairelerinde toplu halde bulunan abonelerin, sayaç okuma işlemleri ise endeks okuma personeli tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kesilerek, sayaçların üzerine tarife bırakılacağı belirtildi. Bu tedbirler kapsamında daha önce ocak ayında yapılan tarife zammı haziran ayına erteleyerek, halen Türkiye’deki en ucuz su tarifesine sahip olduğumuz belirtildi.

Duyuruda, ayrıca sayaç okuma personelinin sosyal mesafeyi koruma ve teması önlemek için hiçbir şekilde evlere girmeyeceği ifade edilirken, iş sağlığı tedbirlerine azami derecede özen gösterileceği de vurgulandı.

Salgın sonrası yayınlanan Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlık genelgeleri kapsamında VASKİ, süreçte herhangi bir icra işlemi yapmazken, kent genelinde her abonenin suyunun açık kalmasını sağlıyor. Yine borcunu ödemekte zorlanan dar gelirli vatandaşlara ise uygun ödeme kolaylığı sağlanırken, minimum fatura tahakkuk edileceği ifade edildi.

