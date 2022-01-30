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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Kömürde Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

30.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Kömürde Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Rusya'dan, Ukrayna'dan, Güney Afrika'dan kömür getiriyoruz. Çözüm çok basit. Kömürü biz çıkartacağız, üretim, istihdam yapacağız.10 binlerce işçiye daha ekmek kapısı sunacağız." dedi.

Perinçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kömürde Üretim Devrimi Kurultayı"nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Zonguldak'ta insanların ekmeğini kömürden kazandığını anlatan Perinçek, "Ekmeğini kömürden çıkaran, ölümün ağzından ekmek çıkaran siz madenciler, bizlere her bakımdan örnek oluyorsunuz. Bunlar çok derin duygular." ifadelerini kullandı.

Perinçek, Anadolu'nun her yerinde "Üretim Devrimi Kurultayı" yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Her gittiğimiz yerde aynı ses var: 'Böyle gitmez.' 'Bu böyle gitmez.' hikayesinin en güzel örneği Zonguldak'ta yaşanmıştır. Dağın altında kömür yatıyor ama biz o dağın altındaki kömürü çıkarmıyoruz, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Güney Afrika'dan kömür getiriyoruz. Çözüm çok basit. Kömürü biz çıkartacağız, üretim, istihdam yapacağız. 10 binlerce işçiye daha ekmek kapısı sunacağız. 10 binlerce insanımız çocuklarına bakacak, çocuğuna ekmek götürecek, çocuğunun okul harçlığını verebilecek, okutabilecek. İnsanca yaşayabilecek koşullarda olacak ve bugünkü sıkıntılar çekilmeyecek."

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