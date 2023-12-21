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"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

21.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 183'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Vali vekili Kaan Peker ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti. Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, ev hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kurt, Tekirdağ'ın Vatan Şairi'nin ismini en güzel şekilde yaşattığını, Namık Kemal Evi'nin kentin kültür evi gibi olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Musiki Derneği de burada müzik dinletisi sundu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Namık Kemal'in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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