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Vatandaşın her talebi karşılık bulacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet verebilmek amacıyla Ak Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdi.Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak’ta bulunan Ek Hizmet Binası’nın giriş katında hayata geçirilen Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezinin açılış törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet verebilmek amacıyla Ak Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdi.
Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak’ta bulunan Ek Hizmet Binası’nın giriş katında hayata geçirilen Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezinin açılış törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve çok sayıda davetli katıldı. Ak Çözüm Merkezinin açılış töreni salgın tedbirlerine uygun şekilde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa’da yaşayan herkesin belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı yararlanmasını sağlayacak, her türlü talep, şikâyet ve öneriyi ilgili birimlere hızla ileterek, en kısa sürede gereğini yapıp geri dönüş sağlayacak olan Ak Çözüm Merkezi’nin, vatandaşı ve vatandaşın taleplerini merkeze alan Gönül Belediyeciliği anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, daha hızlı ve etkili bir hizmet ortaya koyacakları önemli bir adımı attıklarını belirtti.
Yüksel, “259 59 59 numaralı hattı devreye soktuktan sonra, 6 aydır Süleymanpaşa Belediyesine gelen bütün talepleri başlıklar altında topluyoruz. Fen işlerinden tutun, temizlik işlerinden maliye hizmetlere kadar yaklaşık 200 kalem talep ve şikayet belirledik. Bu şikayet ve talepleri belirledikten sonra, belediye hizmetlerinde talebi bildirdiğimizde geri dönüşü almakta zorluk yaşıyorduk. Buradaki Ak Çözüm Merkezinin görevi aslında vatandaşla belediye arasında bir köprü vazifesi oluşturmak. Gerçek anlamda takibi kolay olması gerekiyor. Süleymanpaşa Belediyesini yaklaşık bin kişilik bir fabrika gibi düşünün. Birçok insanın çalıştığı bir yer. Vatandaşların talepleri nasıl karşılandı, kaçı karşılandı bunların hiçbirini takip edemiyorduk. Bu sistem, artık bir talep geldiğinde veya bir şikayet geldiğinde müdürlüklerimizde bunları paylaştırdık ve bunların her birinde bir tarih verdik. Dedik ki işte bizim şu mahallemizde çöplerimiz alınmadı örnek veriyorum bunu bir saat içerisinde almamız gerekiyor. Bir kazı yapıldı bizden habersiz, yada haberli fen işine bunu yönlendirdikten sonra bunu çözeceksin diyoruz. 24 saat içerisinde gelen talebi çözmüyorlarsa benim ekranlarıma düşüyor. Vatandaşlardan yaklaşık 350 civarında talep alıyoruz. Kırmızı ve yeşil kategorilerimiz var. Bu kırmızıya düştüğü an işte diyeceğiz ki, bu neden kırmızda kaldı diyeceğimi bir sistem. Yeşile döndüğü zaman vatandaşın bizden talep ettiği sıkıntının giderildiğini gösterir. Burası 7/24 hizmet verecek” dedi.
Konuşmaların ardından Ak Çözüm Merkezinin açılışı için kurdele kesilerek, çözüm merkezinde incelemelerde bulunuldu.

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