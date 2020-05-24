YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak fırınlara ekmek almak için koşan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine geri gönderildi.Şuhut’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine geri gönderildi.

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak fırınlara ekmek almak için koşan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine geri gönderildi.
Şuhut’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine geri gönderildi. Bazı vatandaşlar ceza yememek için polis ekiplerine itiraz ederken, bazıları ise fırından almış oldukları ekmeklerle evlerine döndü. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
21:54

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Atay Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Esin Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Afyon'a yapılacak müze kompleksinin temelini iki bakan attı

Afyon'a yapılacak müze kompleksinin temelini iki bakan attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.