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Vatandaşlar motosikletin çarptığı yaralı kadın için seferber oldu

27.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada yaralan kadın için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi İnönü Bulvar üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen R.Y. idaresindeki 58 AAG 172 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı kadına yardım etmek için seferber oldu. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüyse müdahale edilmek üzere Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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