Vatandaşların ihtiyacı vakfı aracılığı ile karşılanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 42 vatandaşa gıda paketleri, yine ilçedeki hayırsever vakıf ve dernek temsilcileri tarafından teslim edilerek, salgının başladığı günden bu yana toplam 459 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu’nca yönlendirilen 106 aileye aşevi tarafından 600 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

Kaymakamlık tarafından; genelge hükümlerine göre şartları uygun olan 7 vatandaşa seyahat izin belgesi düzenlendi.



