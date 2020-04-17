YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vatandaşların ihtiyacı vakfı aracılığı ile karşılanıyor

Vatandaşların ihtiyacı vakfı aracılığı ile karşılanıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 42 vatandaşa gıda paketleri, yine ilçedeki hayırsever vakıf ve dernek temsilcileri tarafından teslim edilerek, salgının başladığı günden bu yana toplam 459 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu’nca yönlendirilen 106 aileye aşevi tarafından 600 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.Kaymakamlık tarafından; genelge hükümlerine göre şartları uygun olan 7 vatandaşa seyahat izin belgesi düzenlendi.

Vatandaşların ihtiyacı vakfı aracılığı ile karşılanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 42 vatandaşa gıda paketleri, yine ilçedeki hayırsever vakıf ve dernek temsilcileri tarafından teslim edilerek, salgının başladığı günden bu yana toplam 459 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.
Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu’nca yönlendirilen 106 aileye aşevi tarafından 600 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.
Kaymakamlık tarafından; genelge hükümlerine göre şartları uygun olan 7 vatandaşa seyahat izin belgesi düzenlendi.

Vatandaşların ihtiyacı vakfı aracılığı ile karşılanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.