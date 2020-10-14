Ve Diana sahnede... The Crown’un 4. sezon fragmanı yayınlandı

THE CROWN 4. SEZON KONUSU

The Crown'un yeni ve dördüncü sezonu, 70'li yılların sonlarında Kraliçe Elizabeth ve elbette ailenin, müzmin bekar olan Prens Charles'a bir gelin bulmak ve ailenin devamını sağlama alma üzerine yaptıkları girişimlere odaklanacak. Bunun yanı sıra, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı olan, Margaret Thatcher'ın katı kuralları ve bölücü politikalarının etkilerinin yaşanmaya başlandığı dönem de bu sezonun konuları arasında. Thatcher'ın tutumu, Kraliçe'yle de arasını bozacak ve ülkeyi savaşa soktuğunda her şey daha kötü bir hal alacak. Prens Charles'ın genç Diana Spencer'la olan romantizmi, İngiliz halkını birleştirmek için önemli bir adım olarak görülecek.

