Ve Diana sahnede... The Crown’un 4. sezon fragmanı yayınlandı

The Crown’ın 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Netflix’in önemli yapımlarından olan The Crown’un 4. sezonunda Diana dönemini izleyeceğiz.
Platform, daha önceki paylaşımlarında "Değişim yaklaşıyor" etkietiyle, dördüncü sezonun 15 Kasım 2020'de prömiyer yapacağını duyurmuştu. Dizinin Türkçe altyazılı tanıtım fragmanı Netflix Türkiye aracılığıyla paylaşıldı.
The Crown’un dördüncü sezonu yayınlanmadan beşinci sezon hazırlıkları tamamlandı. Dizinin yaratıcı kalemi Peter Morgan yaptığı bir açıklamada sevilen yapımın 6. sezonuyla birlikte final yapacağını söylemişti.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına ve Britanya monarşisini ayakta tutmak için yaptıklarına odaklanan The Crown dizisinde Kraliçe II. Elizabeth’i Oscar ödüllü Olivia Colman canlandırıyor. The Crown 4. sezonda Prens Philip rolünde Tobias Menzies, Antony Armstrong-Jones rolünde Ben Daniels, Prenses Margaret rolünde Helena Bonham Carter ve Prens Charles rolünde Josh O’Connor yer almaya devam ediyor. Dizide İngiltere’nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher rolünde, Sex Education dizisinden Gillian Anderson canlandırırken Prenses Diana rolünde ise Emma Corrin’i izleyeceğiz.
The Crown'un yeni ve dördüncü sezonu, 70'li yılların sonlarında Kraliçe Elizabeth ve elbette ailenin, müzmin bekar olan Prens Charles'a bir gelin bulmak ve ailenin devamını sağlama alma üzerine yaptıkları girişimlere odaklanacak. Bunun yanı sıra, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı olan, Margaret Thatcher'ın katı kuralları ve bölücü politikalarının etkilerinin yaşanmaya başlandığı dönem de bu sezonun konuları arasında. Thatcher'ın tutumu, Kraliçe'yle de arasını bozacak ve ülkeyi savaşa soktuğunda her şey daha kötü bir hal alacak. Prens Charles'ın genç Diana Spencer'la olan romantizmi, İngiliz halkını birleştirmek için önemli bir adım olarak görülecek.
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