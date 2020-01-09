YURTHABER
  4. VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi

VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde soğuk havaya ve kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde kar yağışı ve dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Kopan iletkenlerden dolayı meydana gelen arızaları gidermek için zorlu doğa şartlarına meydan okuyan ekipler, büyük bir çaba sarf ediyor.
Sınırdaki vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle evlerinde çıkamazken, VEDAŞ ekiplerinin yüksek rakımlarda çalıştığını belirterek, canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Kaymakam Güven’den okul ziyaretleriKaymakam Güven’den okul ziyaretleri
Hakkari’deki anaokulunda dezenfekte yapıldıHakkari’deki anaokulunda dezenfekte yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:17
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:31

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da TOKİ konutları için kura çekimi

Yüksekova’da TOKİ konutları için kura çekimi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Başkomiser Söğüt’ten sürücülere önemli uyarı

Başkomiser Söğüt’ten sürücülere önemli uyarı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.