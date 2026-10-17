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Vedat Muriqi, 7. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, ligde 7. golüne ulaştı.

Vedat Muriqi, 7. golüne ulaştı
Cevdet Berker İşleyen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bugün yedek soyunan Vedat Muriqi, son golü kaydeden isim oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Romelu Lukaku’nun yerine dahil olan Vedat, 6 dakika sonra fileleri havalandırdı. Sol kanattan Archie Brown ile gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ön direkte topukla topu Vedat’a bıraktı. Deneyimli forvet dönerek yaptığı vuruşla takımının 3. golüne imza attı.

Vedat Muriqi, bu golle ligde 7. golüne ulaştı. Kosovalı futbolcunun Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi fenerbahçe
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