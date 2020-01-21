Vedat Muriqi bilinçli kart görmekten PFDK'ya sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçeli Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart görmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

37. MADDE NE DİYOR?

Disiplin Talimatı'nın 'Bilinçli Kart Görme' başlıklı 37. Maddesinde "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" şeklinde ifadeler yer alıyor.

SADECE BİR KEZ İŞLETİLDİ

Söz konusu madde bugüne dek Süper Lig'de bir defa işletildi. 2014-15 sezonunda, 14 Aralık 2014'te oynanan Kardemir Karabükspor-Bursaspor karşılaşmasında ev sahibi takımdan Mabiala çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ikinci sarıyı bilerek gördüğü gerekçesiyle futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

PFDK aynı gerekçeyle sevk edilen Bursasporlu Josue'ye ceza vermemiş, ancak TFF Hukuk Müşavirliği'nin itirazı üzerine konuyu değerlendiren Tahkim Kurulu 2 maç men cezasına çarptırmıştı.

