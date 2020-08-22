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Vedat Muriqi'e Roma ve Milan'da talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi paylaşılamıyor. Kosovalı forvete Lazio'nun ardından Milan ve Roma da talip oldu hatlar karıştı. İki İtalyan devi de Muriqi’i kadrosuna katmak istiyor. Vedat’ı renklerine bağlamak isteyen Lazio ile Fenerbahçe arasında 18 milyon Euro'luk bir anlaşmaya varıldığı, oyuncu ile Lazio’nun da 5 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı farklı kaynaklar tarafından bildirilmişti.

Vedat Muriqi'e Roma ve Milan'da talip

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin geleceği yılan hikayesine döndü. Lazio ile anlaşması beklenen Kosovalı forvet için son olarak sarı lacivertli takımdan bir yalanlama gelmişti.

Bu yalanlama açıklamasının sebebi olarak; Lazio kulübünün görüşmeler sürecinde sergilediği tavır olduğu iddia ediliyor.

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ROMA VE MİLAN DEVREDE

Buna rağmen Muriqi için talipler birbiri ardına geliyor. Oluşan gerilim sonrası, Lazio'nun ezeli rakibi Roma devreye girdi. Başkent ekibi, gelecek günlerde oyuncu için harekete geçecek. Roma'ya ek olarak bir diğer İtalyan ekibi Milan da, Muriqi'nin gitmek isteyeceği bir adres olabilir.

Transfer ile ilgili son durumda ise, Lazio halen 25 yaşındaki forvet için favori konumunda bulunmaya devam ediyor.

(SPORX)

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