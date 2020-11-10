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Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'

İTALYA HABERLERİ  | 10.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

Juventus maçında da istenilen performansı veremeyen Vedat Muriqi'ye İtalya'da tepi büyük.

Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'

Fenerbahçe'den Lazio’ya 17,5 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya’da eleştirilerin odağında...

Juventus maçında da etkili olamayan Vedat için, “Boş kaleye gol atamadı, burası Fenerbahçe değil, Lazio.” ifadeleri kullanıldı.

MURIQI HAKKINDA NE DEDİLER?

Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı.

Calciomercato, La Gazzetta ve Il Messaggero Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verdi. Lazio haberleri yapan La Lazio Siamo Noi ise 10 üzerinden 5.5 puan verdiği Muriqi için, "Boş kaleye net fırsattan yararlanamadı. Faydalı olmaya çalışıyor ama bazen acele kararlar veriyor" ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport ise Muriqi için ayrı bir haber yaptı. Haberde, "Arzu var, gol yok" denildi.

"Muriqi'nin alışması elbette zaman alabilir ancak Lazio'nun yazın satın aldığı 17 milyon euro'luk forvet Vedat Muriqi'nin başlangıcı o kadar da heyecan verici değildi. Dil ile ilgili sorunlar, bir takımın taktiksel zorluklar yaşıyor. Simone Inzaghi, milli arada Kosova'da olacak olan Muriqi'nin daha sağlam bir dönüş yapmasını bekliyor"

Bu sezon 7 maçta Lazio forması giyen Muriqi, henüz gol ve asist katkısı yapamadı. (AKŞAM)

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