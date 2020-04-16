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Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı

AYDIN HABERLERİ  | 16.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken kadını Vefa Sosyal Destek Gurubu personeli sırtında taşıdı.Efeler Güzelhisar Mahallesi’nde ikamet eden, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken 53 yaşındaki Asuman Şahin, vefa hattını arayıp hastaneye gitmek için ekiplerden yardım istedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken kadını Vefa Sosyal Destek Gurubu personeli sırtında taşıdı.
Efeler Güzelhisar Mahallesi’nde ikamet eden, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken 53 yaşındaki Asuman Şahin, vefa hattını arayıp hastaneye gitmek için ekiplerden yardım istedi. Yardım talebini değerlendiren vefa ekibi kadının bulunduğu adrese gitti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan personel kadını sırtında arabaya, oradan da hastanenin içine taşıdı. Arabayla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıldı.
Yürümekte zorluk çeken ve tedavi gören Şahin, vefa hattına yapmış olduğu talepten sonra kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Yardımıma koşan arkadaşlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

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