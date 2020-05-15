Vefa grubu Ağrı’da engellilerin iftar sofralarını donatıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Türk Kızılay gönüllüleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 250 engelli evine iftar vakti sıcak yemek ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bünyesindeki kamu kurum çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Vefa grubuyla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar ulaştıran Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca engelli bireylerin çoğunlukta olduğu 250 engellinin iftar sofrası için sıcak yemek çıkardı.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan engellileri iftara yakın evlerinde ziyaret eden gönüllüler, yanlarında getirdikleri sıcak yemekleri ailelere verdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerinde engellilerin yanında bulundukları için çok mutlu olduklarını söyledi.