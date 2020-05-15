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Vefa grubu Ağrı’da engellilerin iftar sofralarını donatıyor

AĞRI HABERLERİ  | 15.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Vefa grubu Ağrı’da engellilerin iftar sofralarını donatıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Türk Kızılay gönüllüleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 250 engelli evine iftar vakti sıcak yemek ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bünyesindeki kamu kurum çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Vefa grubuyla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar ulaştıran Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca engelli bireylerin çoğunlukta olduğu 250 engellinin iftar sofrası için sıcak yemek çıkardı.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan engellileri iftara yakın evlerinde ziyaret eden gönüllüler, yanlarında getirdikleri sıcak yemekleri ailelere verdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerinde engellilerin yanında bulundukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ramazan boyunca her gün çıkardıkları sıcak yemekle ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını donattıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası dolayısıyla da hafta boyunca toplamda 250 engelli aile için sıcak yemek çıkarıyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz salgın dönemi, bu kardeşlerimizin hayatını daha da zorlaştırıyor. Bu dönemde Vefa ekibiyle birlikte sürekli olarak onlara yardımlar ulaştırıyoruz. Şimdi de gönüllülerimizle birlikte mahalle mahalle ve köy köy dolaşarak sıcak yemeklerini onlara teslim edeceğiz."

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