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Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 498 talebi yerine getirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498’inin yerine getirildiği açıklandı.İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmasının yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 498 talebi yerine getirdi

Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498’inin yerine getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmasının yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzerine ikametlerine kadar giderek talepleri yerine getiren çalışma ile çok sayıda vatandaş hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. Son olarak Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklama ile 22 Mart tarihinden itibaren gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498’inin yerine ulaştırıldığı bildirildi.

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