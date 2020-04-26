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Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

KARABÜK HABERLERİ  | 26.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor.Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bir haftada bin 267 vatandaşın alışveriş, banka ve eczane taleplerinin karşılandığını söyledi.Köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Ürkmezer, kısa sürede korona virüsten kurtularak normal hayata dönmeyi umduklarını belirtti.Ürkmezer, ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Safranbolu ilçesinde Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bir haftada bin 267 vatandaşın alışveriş, banka ve eczane taleplerinin karşılandığını söyledi.
Köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Ürkmezer, kısa sürede korona virüsten kurtularak normal hayata dönmeyi umduklarını belirtti.
Ürkmezer, ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

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