Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 65 yaş ve üstüne şeker ve kolonya ikramı

Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Kuğulu Park'ta stant kuran Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, dışarı çıkan büyüklerin bayramını kutlayarak, ikramda bulundu.

Sokağa çıkma izni dolayısıyla dışarı çıkan 84 yaşındaki Şevki Aydaş, ömrü boyunca pek çok seçim, bayram ve güzel günler gördüğünü ama hastalıkların en üzücü durumlar olduğunu söyledi.

Aydaş, "Ülkemiz, sağlık açısından çok şükür ileride. İnsanlar arasında dil, din ayrımı yok. Bu pis hastalık gitsin, cümlemize Allah sağlık versin. İki aydır evdeyim. Kurallara çok iyi uyuyorum. Küçükesat'tan buraya yürüyerek geldim. İzin günü bahçede yürüyorum, Kuğulu Park'a geliyorum. İyilik de kötülük de unutulur. Her şey geçecek, yeter ki sağlık olsun." diye konuştu.

Bayramın birinci gününe denk gelen sokağa çıkma iznini değerlendiren Aydın Şahin de bugün havanın güzel olması dolayısıyla dışarı çıktıklarını belirterek, eşi ve çocukları Bodrum'da olduğundan bayramın buruk geçtiğini söyledi.