YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. "Vefalı eller"den yaşlılara bayramda çiçekle süslü kahvaltı ikramı

"Vefalı eller"den yaşlılara bayramda çiçekle süslü kahvaltı ikramı

TUNCELİ HABERLERİ  | 24.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

"Vefalı eller"den yaşlılara bayramda çiçekle süslü kahvaltı ikramı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara çiçeklere süslenmiş kahvaltı ikram etti.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri polis, bekçi, jandarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu çerçevede Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatı ile ihtiyaç sahibi yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlara çiçeklerle süslenmiş kahvaltı ikram edildi.

Görevliler, çiçekle süslü tepsideki kahvaltıyı sundukları vatandaşların bayramlarını da kutlayarak gönüllerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Tunceli Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:09
Sabah
04:55
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:43
Yatsı
21:20

Tunceli Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Doğan   Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

Kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 119 gündür haber alınamıyor

Kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 119 gündür haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.