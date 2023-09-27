Vekil Türkmenoğlu kuruyan Zernek Barajı’nda incelemelerde bulundu

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile birlikte bölge için önemli değere sahip Zernek Barajı’nda incelemelerde bulundu. Zernek Barajı’nın da iki yıldır etkisini sürdüren kuraklıktan olumsuz şekilde etkilendiğini vurgulayan Türkmenoğlu, “Son iki yıldır Van’da oluşan kuraklık sonucunda Zernek Barajı yüzde 8 doluluk oranına ancak ulaşabilmiş. Yüzde 92 oranında ise boş durumda. Bununla ilgili gerek hükümetimiz gerek yerel dinamiklerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Van’da hali hazırda kurulu olan 4 barajımız var. Sarımehmet, Koçköprü ve Morgedik barajlarımızın yanı sıra en eski barajlarımızdan olan Zernek Barajı, Gürpınar ovasının sulamasına en büyük katkı sunan önemli barajlarından birisidir. Maalesef son iki yıldır kuraklıktan dolayı ciddi anlamda sıkıntılar oluştu. Köylerden, derelerden gelen suların toplanması gerekir. Yağış olmayınca haliyle burada bir kuraklık söz konusu. Ancak ileriki süreçlerden umutluyuz. İnşallah kış aylarında Allah’ın hikmeti ile bol yağış yağacak ve buraları tekrar su ile dolacaktır” dedi.

