Veli ve öğretmenlere sağlık semineri

Samsun’da veli ve öğretmenlere Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce tarafından "Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar" adı altında seminer verildi.

Büyük Anadolu Hastaneleri, sosyal sorumluluk ve sağlık seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce tarafından “Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” konusu üzerine veli ve öğretmenlere anlatım gerçekleştirildi.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, yaptığı sunumda çocukların günlük yaşantılarındaki bir takım sebepler sonucu yaşadıkları psikolojik problemlerin okul yaşantısını ve başarısını etkileyebileceğini söyledi. Bundan yola çıkarak ailelerin çocuklarına olan yaklaşımlarında dikkat etmeleri gerektiğini ve yanlış bir yaklaşım sonucu olumsuz etkiler bırakabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Dr. Yüce ayrıca, ikili ilişkilerde yaşanan problemler, ders dinleme ve çalışmada dikkat dağınıklığının oluşması gibi okul çağı çocukların yaşadığı birçok problem hakkında bilgiler verdi.

Yapılan seminerin ardından katılımcıların soruları cevaplandı.



